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В Саудовской Аравии сообщили о завершении эвакуации из Судана граждан разных стран

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В МИД Саудовской Аравии сообщили о завершении гуманитарной эвакуации из Судана граждан разных стран.

Об этом пишет РИА Новости.

«Королевство сообщает о завершении гуманитарной эвакуации своих подданных и граждан братских и дружественных стран из республики Судан», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ВМФ и ВВС королевства эвакуировали из Судана 8455 человек, среди которых 404 человека — подданные Саудовской Аравии, а остальные — граждане 110 государств.

2 мая в российском МИД сообщили, что эвакуация граждан России и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов.

5 мая представитель МИД Индии Ариндам Багчи заявил, что страна вывезла из Судана около 3800 своих граждан в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

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