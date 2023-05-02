В МИД России заявили, что эвакуация граждан из Судана прошла без инцидентов

Эвакуация граждан России и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов.

Об этом сообщатся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Сплочённые и эффективные усилия представителей вовлечённых российских ведомств и организаций в условиях «горячей» фазы вооружённого конфликта в Судане позволили избежать инцидентов, преследовавших почти все западные эвакуационные миссии», — говорится в сообщении.

2 мая более 200 граждан России и стран СНГ, эвакуированных силами российского Минобороны, прибыли в страну.

Среди эвакуированных авиацией России из Судана есть граждане Украины.