Захарова раскритиковала конфискацию средств Малофеева со стороны США
- РИА Новости
«Данный шаг используется антироссийски настроенными силами для того, чтобы в очередной раз продемонстрировать мировому сообществу, а главное — бизнесу, что ждёт тех, кто не считает для себя возможным строго идти в кильватере Вашингтона», — подчеркнула она.
В заявлении Захаровой отмечается, что речь идёт о неприкрытом грабеже по политмотивам в отношении всех, кто не готов следовать американским установкам, вопреки принципам неприкосновенности частной собственности.
Российский дипломат выразила надежду на то, что мировое сообщество и представители бизнеса сделают правильные выводы для себя из случившегося.
«Тем более что в Вашингтоне даже не скрывают, что случай с активами К.В. Малофеева далеко не последний, и там намерены продолжать подобную вопиющую практику экспроприации частных средств», — добавила она.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.
Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.