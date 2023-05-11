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Нетаньяху сообщил, что израильская операция в секторе Газа находится в самом разгаре

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Военная операция Израиля «Щит и стрела» в секторе Газа находится в самом разгаре. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху сообщил, что израильская операция в секторе Газа находится в самом разгаре
  • AP
  • © Hatem Moussa

«Мы сейчас в самом разгаре военной кампании, как в наступлении, так и в обороне», — написал он в Twitter.

Нетаньяху подчеркнул, что израильские силы уничтожили утром 11 мая одного из командиров группировки «Исламский джихад», также ликвидирован его заместитель.

В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад»*, в секторе Газа.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.

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