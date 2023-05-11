Times of Israel: один из командиров «Исламского джихада» убит при израильском авиаударе

Один из командиров группировки «Исламский джихад»* Али Гали ликвидирован в результате израильского авиаудара, сообщила газета The Times of Israel о ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.