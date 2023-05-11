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Times of Israel: один из командиров «Исламского джихада» убит при израильском авиаударе

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Один из командиров группировки «Исламский джихад»* Али Гали ликвидирован в результате израильского авиаудара, сообщила газета The Times of Israel о ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

«Военные самолёты ЦАХАЛа атаковали и ликвидировали Али Гали», — говорится в публикации.

Уточняется, что Гали являлся командующим ракетными силами группировки.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа не завершилась, удары будут продолжены.

В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад»*, в секторе Газа.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.

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