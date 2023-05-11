Times of Israel: один из командиров «Исламского джихада» убит при израильском авиаударе
«Военные самолёты ЦАХАЛа атаковали и ликвидировали Али Гали», — говорится в публикации.
Уточняется, что Гали являлся командующим ракетными силами группировки.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа не завершилась, удары будут продолжены.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад»*, в секторе Газа.
* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.