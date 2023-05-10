Израильский премьер Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет продолжена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа не завершилась, удары будут продолжены.

«Эта операция ещё не закончилась, мы продолжим наносить удары», — приводит ТАСС его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль одержит победу.

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад»*, в секторе Газа.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.