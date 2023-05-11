В израильском городе Реховоте пять человек пострадали из-за попадания ракеты в здание
Пять человек пострадали в результате падения ракеты в израильском городе Реховоте, один из раненых находится в критическом состоянии.
- AFP
- © AHMAD GHARABLI
Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильскую службу скорой медицинской помощи.
Ранее Армия обороны Израиля передавала, что сирены воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля, которые прилегают к сектору Газа.
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