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В израильском городе Реховоте пять человек пострадали из-за попадания ракеты в здание

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Пять человек пострадали в результате падения ракеты в израильском городе Реховоте, один из раненых находится в критическом состоянии.
В израильском городе Реховоте пять человек пострадали из-за попадания ракеты в здание
  • AFP
  • © AHMAD GHARABLI

Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на израильскую службу скорой медицинской помощи.

Ранее Армия обороны Израиля передавала, что сирены воздушной тревоги сработали в южных районах Израиля, которые прилегают к сектору Газа.

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