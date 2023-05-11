Главная цель США в противостоянии России в 2023 году заключается в том, чтобы пресечь попытки Москвы уклониться от ограничительных мер, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен во время выступления в японской Ниигате, где состоялась встреча глав центробанков и минфинов стран G7.

Об этом сообщает Bloomberg.

«В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России уклониться от наших санкций», — сказала Йеллен.

По её словам, поскольку эти санкции имеют эффект, Россия пытается их обойти.

Министр предложила использовать трёхсторонний подход для усиления давления на Россию.

Он заключается в улучшении обмена информацией между странами, которые ввели санкции, в оказании давления на компании и юрисдикции, которые допускают или содействуют обходу санкций, а также в перекрытии конкретных каналов, которые Россия использует для «оснащения и финансирования своих вооружённых сил».

Американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис ранее заявил, что введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.