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Глава Минфина Йеллен: цель стратеги США — пресечь обход санкций против России

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Главная цель США в противостоянии России в 2023 году заключается в том, чтобы пресечь попытки Москвы уклониться от ограничительных мер, заявила американский министр финансов Джанет Йеллен во время выступления в японской Ниигате, где состоялась встреча глав центробанков и минфинов стран G7.
Глава Минфина Йеллен: цель стратеги США — пресечь обход санкций против России
  • AP
  • © Shuji Kajiyama

Об этом сообщает Bloomberg.

«В этом году центральным элементом нашей стратегии является принятие дальнейших мер по пресечению попыток России уклониться от наших санкций», — сказала Йеллен.

По её словам, поскольку эти санкции имеют эффект, Россия пытается их обойти.

Министр предложила использовать трёхсторонний подход для усиления давления на Россию.

Он заключается в улучшении обмена информацией между странами, которые ввели санкции, в оказании давления на компании и юрисдикции, которые допускают или содействуют обходу санкций, а также в перекрытии конкретных каналов, которые Россия использует для «оснащения и финансирования своих вооружённых сил».

Американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис ранее заявил, что введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.

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