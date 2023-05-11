Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глава МИД Венгрии сообщил, что ядерная энергетика не включена в 11-й пакет санкций ЕС

Короткая ссылка
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сфера ядерной энергетики не включена в 11-й пакет санкций ЕС в отношении России.
Глава МИД Венгрии сообщил, что ядерная энергетика не включена в 11-й пакет санкций ЕС
  • AP
  • © Francisco Seco

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с главой Минэнерго технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

По словам Сийярто, переговоры по 11-му пакету санкций начались 10 мая в Брюсселе.

«Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что Будапешт никоим образом не согласится с предложениями о санкциях против атомной промышленности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз может запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны, если их заподозрят в помощи России в обходе санкций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить