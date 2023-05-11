Глава МИД Венгрии сообщил, что ядерная энергетика не включена в 11-й пакет санкций ЕС
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Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с главой Минэнерго технического правительства Болгарии Росеном Христовым.
По словам Сийярто, переговоры по 11-му пакету санкций начались 10 мая в Брюсселе.
«Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности», — цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что Будапешт никоим образом не согласится с предложениями о санкциях против атомной промышленности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз может запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны, если их заподозрят в помощи России в обходе санкций.