Глава МИД Венгрии сообщил, что ядерная энергетика не включена в 11-й пакет санкций ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что сфера ядерной энергетики не включена в 11-й пакет санкций ЕС в отношении России.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров в Будапеште с главой Минэнерго технического правительства Болгарии Росеном Христовым.

По словам Сийярто, переговоры по 11-му пакету санкций начались 10 мая в Брюсселе.

«Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности», — цитирует его ТАСС.

Он напомнил, что Будапешт никоим образом не согласится с предложениями о санкциях против атомной промышленности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз может запретить экспорт некоторых товаров в третьи страны, если их заподозрят в помощи России в обходе санкций.