Бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон предсказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому изгнание после разгрома Вооружённых сил Украины.

Об этом он сказал в YouTube-канале Judging Freedom.

Джонсон напомнил, что Зеленский в ходе избирательной кампании обещал принести Украине мир, но после того как занял пост президента, «сделал полный разворот на 180 градусов», поддержав батальоны неонацистов и приняв меры по «уничтожению русской культуры» в стране.

Бывший аналитик ЦРУ в связи с этим назвал Зеленского лжецом.

Джонсон считает, что заявление Зеленского о готовности Киева нанести урон российской армии также является ложью и бредом.

«Наоборот, Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдёт в изгнание», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Ларри Джонсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников.