Бывший аналитик ЦРУ Джонсон предупредил Зеленского об изгнании после разгрома ВСУ
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Об этом он сказал в YouTube-канале Judging Freedom.
Джонсон напомнил, что Зеленский в ходе избирательной кампании обещал принести Украине мир, но после того как занял пост президента, «сделал полный разворот на 180 градусов», поддержав батальоны неонацистов и приняв меры по «уничтожению русской культуры» в стране.
Бывший аналитик ЦРУ в связи с этим назвал Зеленского лжецом.
Джонсон считает, что заявление Зеленского о готовности Киева нанести урон российской армии также является ложью и бредом.
«Наоборот, Россия в конечном итоге раздавит украинских военных и НАТО заодно, а Зеленский, если ему повезет выжить, уйдёт в изгнание», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Ларри Джонсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский совершил ужасную ошибку, организовав атаку на Кремль с помощью беспилотников.