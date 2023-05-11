Володин заявил, что президентская кампания в США превращается в цирк
- РИА Новости
По словам Володина, за событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи президента США Джо Байдена.
Он отметил, что прошлые выборы Байден выиграл за счёт махинаций.
«Президентская избирательная кампания в США превращается в цирк», — написал Володин в своём Telegram-канале.
Спикер добавил, что целью этого является сохранение власти Байдена.
9 мая суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл.
Суд предписал Трампу выплатить компенсацию $2 млн писательнице и журналистке Джин Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё $3 млн — за клевету и ущерб её репутации.