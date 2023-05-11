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Володин заявил, что президентская кампания в США превращается в цирк

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Нынешняя президентская кампания в США превращается в цирк, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя признание бывшего американского президента Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования.
Володин заявил, что президентская кампания в США превращается в цирк
  • РИА Новости

По словам Володина, за событиями вокруг Трампа стоят политтехнологи президента США Джо Байдена.

Он отметил, что прошлые выборы Байден выиграл за счёт махинаций.

«Президентская избирательная кампания в США превращается в цирк», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Спикер добавил, что целью этого является сохранение власти Байдена.

9 мая суд в США признал Трампа виновным по делу о попытке изнасилования Кэрролл.

Суд предписал Трампу выплатить компенсацию $2 млн писательнице и журналистке Джин Кэрролл в рамках урегулирования иска о попытке изнасилования и ещё $3 млн — за клевету и ущерб её репутации.

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