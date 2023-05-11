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Охрану президента Словакии Чапутовой и членов её семьи усилили в связи с поступлением угроз

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Охрану президента Словакии Зузаны Чапутовой и членов её семьи усилили в связи с поступлением угроз в их адрес.
Охрану президента Словакии Чапутовой и членов её семьи усилили в связи с поступлением угроз
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении портала sme.sk.

Чапутова недавно получила письма с вложенными в них патронами, оскорблениями и антисемитскими заявлениями. Также поступили анонимные сообщения о заложенных в её доме взрывных устройствах.

Отмечается, что угрозы расправы поступили в отношении президента Словакии и её двух дочерей 19 и 22 лет. 

Полиция проводит расследование. 

Ранее сообщалось, что в Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Джузеппе Конте во время посещения им города Масса.

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