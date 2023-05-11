Охрану президента Словакии Чапутовой и членов её семьи усилили в связи с поступлением угроз
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в сообщении портала sme.sk.
Чапутова недавно получила письма с вложенными в них патронами, оскорблениями и антисемитскими заявлениями. Также поступили анонимные сообщения о заложенных в её доме взрывных устройствах.
Отмечается, что угрозы расправы поступили в отношении президента Словакии и её двух дочерей 19 и 22 лет.
Полиция проводит расследование.
Ранее сообщалось, что в Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Джузеппе Конте во время посещения им города Масса.