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В Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Конте

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В Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Джузеппе Конте во время посещения им города Масса.
В Италии противник вакцинации ударил бывшего премьера страны Конте
  • Gettyimages.ru

По данным SkyTg24, Конте приехал в Массу с целью участия в мероприятии в рамках избирательной кампании по административным выборам в области Тоскана.

Когда он встречался с местными жителями, к политику приблизился один из активистов движения противников вакцинации. Активист сделал вид, что хочет пожать Конте руку, и ударил его по лицу. Затем он стал обвинять Конте в том, что тот, будучи главой правительства, поддерживал жёсткие меры по борьбе с коронавирусом.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего. Им оказался 52-летний Джулио Милани.

В апреле бывший индийский депутат Атик Ахмад и его брат были застрелены в ходе нападения в северной Индии, произошедшего во время прямого эфира на ТВ.

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