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Из Газы по Израилю выпустили около 400 ракет

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Из сектора Газа по Израилю выпустили около 400 ракет с начала операции «Щит и стрела», заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.
Из Газы по Израилю выпустили около 400 ракет
  • AP

«Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, большинство ракет удалось сбить, однако часть из них попала в дома.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа не завершилась, удары будут продолжены.

В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад»*, в секторе Газа.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.

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