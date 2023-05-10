Евродепутат Мариани назвал угрозой для Европы вмешательство и прослушку со стороны США

Соединённые Штаты, называя себя союзником Европы, в действительности регулярно вмешиваются во внутренние дела ЕС и прослушивают его лидеров. Это представляет реальную угрозу для европейской независимости, заявил французский евродепутат Тьерри Мариани.

«Пришло время для того, чтобы наш парламент наконец посмотрел в лицо вмешательству со стороны американцев, которое представляет главную угрозу для нашей независимости», — сказал он на пленарной сессии Европарламента, его слова приводит ТАСС.

Мариани напомнил о словах экс-премьера Франции Франсуа Фийона, который заявил, что американские разведслужбы прослушивали его на протяжении пяти лет. Это же касается экс-президента республики Николя Саркози.

Количество дел, связанных с деятельностью Агентства национальной безопасности США на европейской территории, огромно, подчеркнул евродепутат.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Соединённые Штаты являются крупнейшей в мире шпионской державой.

В 2021 году газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден заявил, что американский лидер Джо Байден был вовлечён в инцидент с прослушкой спецслужбами Соединённых Штатов европейских политиков.