Армия Израиля возобновила удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа
- AP
Об этом сообщила пресс-служба израильских вооружённых сил.
В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля также нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад», в секторе Газа.
Палестинское Министерство здравоохранения сообщило, что в результате израильских бомбардировок сектора Газа погиб 21 человек.
* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.