Армия Израиля возобновила удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа

Армия Израиля возобновила удары по объектам палестинского «Исламского джихада»* в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба израильских вооружённых сил.

В ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля также нанесла серию ударов по целям, принадлежащим группировке «Исламский джихад», в секторе Газа.

Палестинское Министерство здравоохранения сообщило, что в результате израильских бомбардировок сектора Газа погиб 21 человек.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.