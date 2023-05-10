Минздрав Палестины: в результате израильских бомбардировок сектора Газа погиб 21 человек

В результате израильских бомбардировок сектора Газа погиб 21 человек, сообщило палестинское Министерство здравоохранения.

По его данным, которые приводит ТАСС, 64 араба получили ранения.

Агентство напоминает, что в ночь на 9 мая израильская армия начала операцию «Щит и стрела» и нанесла удары по цехам по производству оружия и военным объектам палестинской группировки «Исламский джихад».

Ранее представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кедра заявил, что гражданин России Джамал Абу Хасван погиб в секторе Газа в результате обстрела Армии обороны Израиля.

Его сосед и друг, гражданин России Муавия Якоб, рассказал, что ракета попала в квартиру, где жил Абу Хасван, в результате чего он погиб вместе с женой и сыном.