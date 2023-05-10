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В США призвали увеличить финансирование своих СМИ, чтобы не уступать RT en Español в Латинской Америке

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Представитель американского исследовательского Брукингского института Джессика Брандт во время слушаний в сенате США подняла тему больших успехов RT en Español в соцсетях в Латинской Америке. Она посоветовала властям Соединённых Штатов увеличить финансирование испаноязычной службы «Голоса Америки», чтобы Вашингтон «не уступал информационное пространство своим геополитическим конкурентам».
В США призвали увеличить финансирование своих СМИ, чтобы не уступать RT en Español в Латинской Америке
  • РИА Новости

Как утверждала Брандт во время выступления в конгрессе, RT en Español продемонстрировал способность к формированию большой аудитории на YouTube, несмотря на повсеместную блокировку YouTube-каналов, принадлежащих российским СМИ.

«RT en Español остаётся одним из самых популярных СМИ, предлагающих контент на испанском языке, в том числе на платформе TikTok. Набрав более 29,6 млн лайков в этой соцсети, российский канал опережает сегодня таких вещателей, как Telemundo, Univision, BBC Mundo и El País. Аналогичная ситуация наблюдается на платформе Facebook*, где у RT en Español в настоящее время больше подписчиков, чем у любого другого международного СМИ на испанском языке»,  — сказала она.

Брандт выразила опасение, что «кремлёвский контент», произведённый для латиноамериканской аудитории, выйдет за пределы этого региона, особенно «ввиду масштаба усилий, которые Россия прилагает».

«В связи с этим Агентству США по глобальным медиа (USAGM) следует сосредоточить внимание и ресурсы именно в этом регионе. Данный подход должен предусматривать увеличение финансирования испаноязычной службы «Голоса Америки»**, а также необходимо рассмотреть вопрос об открытии регионального бюро на территории стран Латинской Америки», — уверена сотрудник института.

Ранее американский телеканал CNN и издание Politico в своих статьях отметили успехи RT en Español в Латинской Америке.

В статье Politico телеканал RT en Español, в частности, называют «огромной силой, особенно в странах Латинской Америки». Как подчёркивается, несмотря на блокировку YouTube всех связанных с RT каналов, «всё-таки голос RT не замолк».

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