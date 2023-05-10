В США призвали увеличить финансирование своих СМИ, чтобы не уступать RT en Español в Латинской Америке
- РИА Новости
Как утверждала Брандт во время выступления в конгрессе, RT en Español продемонстрировал способность к формированию большой аудитории на YouTube, несмотря на повсеместную блокировку YouTube-каналов, принадлежащих российским СМИ.
«RT en Español остаётся одним из самых популярных СМИ, предлагающих контент на испанском языке, в том числе на платформе TikTok. Набрав более 29,6 млн лайков в этой соцсети, российский канал опережает сегодня таких вещателей, как Telemundo, Univision, BBC Mundo и El País. Аналогичная ситуация наблюдается на платформе Facebook*, где у RT en Español в настоящее время больше подписчиков, чем у любого другого международного СМИ на испанском языке», — сказала она.
Брандт выразила опасение, что «кремлёвский контент», произведённый для латиноамериканской аудитории, выйдет за пределы этого региона, особенно «ввиду масштаба усилий, которые Россия прилагает».
«В связи с этим Агентству США по глобальным медиа (USAGM) следует сосредоточить внимание и ресурсы именно в этом регионе. Данный подход должен предусматривать увеличение финансирования испаноязычной службы «Голоса Америки»**, а также необходимо рассмотреть вопрос об открытии регионального бюро на территории стран Латинской Америки», — уверена сотрудник института.
Ранее американский телеканал CNN и издание Politico в своих статьях отметили успехи RT en Español в Латинской Америке.
В статье Politico телеканал RT en Español, в частности, называют «огромной силой, особенно в странах Латинской Америки». Как подчёркивается, несмотря на блокировку YouTube всех связанных с RT каналов, «всё-таки голос RT не замолк».
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.