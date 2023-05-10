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Экономист Ордов назвал напряжённой ситуацию в экономике США

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Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов прокомментировал ситуацию в экономике США.
Экономист Ордов назвал напряжённой ситуацию в экономике США
  • AP

«Ситуация в экономике США сегодня более чем напряжённая, связано это с высоким уровнем инфляции, которая накладывается на необходимость повышения учётной ставки выше современного диапазона в 4,75—5,00%», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если раньше сложности с госдолгом не приводили Соединённые Штаты к масштабным издержкам, то сегодняшняя история может пойти по другому сценарию.

«В современной ситуации увеличение потолка госдолга не станет панацеей», — добавил Ордов.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта.

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