Экономист Ордов назвал напряжённой ситуацию в экономике США

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова профессор Константин Ордов прокомментировал ситуацию в экономике США.

«Ситуация в экономике США сегодня более чем напряжённая, связано это с высоким уровнем инфляции, которая накладывается на необходимость повышения учётной ставки выше современного диапазона в 4,75—5,00%», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если раньше сложности с госдолгом не приводили Соединённые Штаты к масштабным издержкам, то сегодняшняя история может пойти по другому сценарию.

«В современной ситуации увеличение потолка госдолга не станет панацеей», — добавил Ордов.

Ранее экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта.