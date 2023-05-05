Экономист Гинько заявил, что у доллара нет безоговорочного лидерства

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT данные о том, что курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта.

«То, что сейчас происходит, можно объяснить простыми факторами: во-первых, банковский кризис, который заставляет ФРС США увеличивать количество долларов. Я бы ещё обратил внимание, что 3 мая ФРС США повысила ставку», — сказал он.

Гинько уверен, что инвесторы не верят в будущее банковской системы США. По его словам, за последние 20 лет доля доллара США заметно сократилась в мировых резервах центральных банков.

«У доллара нет безоговорочного лидерства. Инвесторы смотрят на перспективу, поэтому они перекладываются в другие валюты. Почему рубль важен? Потому что на него можно купить товары и услуги, которые производятся в России, но и можно также купить акции российских компаний, и это интересно мировым инвесторам», — считает он.

Ранее курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей впервые с 31 марта.