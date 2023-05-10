YLE: Финляндия выставила на продажу остров с военными укреплениями вблизи границы с Россией

Финляндия выставила на продажу небольшой остров Ранкки с военными укреплениями вблизи с границей с Россией. Об этом сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Продаётся бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти €8 млн», — говорится в заявлении.

Владелец острова Исмо Рятю купил остров восемь лет назад за €700 тыс. По его словам, в инфраструктуру острова были вложены значительные средства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона готова принять меры различного характера в случае использования военными стран НАТО, в частности США, территории Финляндии.