RMF: экспертиза показала российское происхождение ракеты, найденной в Польше
- AP
«Крылатая ракета российского производства X-55 была найдена в Замостье недалеко от Быдгоща», — заявила радиостанция.
В сообщении говорится, что соответствующие предварительные выводы сделали сотрудники Технического института авиационных войск. Уточняется, что это учреждение проводит экспертизу для прокуратуры.
Также в статье со ссылкой на выводы польских специалистов говорится, что ракета якобы могла пролететь через восточную границу Польши.
27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.
Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава ещё не завершила идентификацию найденной на прошлой неделе ракеты.