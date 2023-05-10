RMF: экспертиза показала российское происхождение ракеты, найденной в Польше

В апреле недалеко от польского города Быдгощ была обнаружена ракета, которая, по предварительным результатам экспертизы, имеет российское происхождение. Об этом пишет польская радиостанция RMF FM.

«Крылатая ракета российского производства X-55 была найдена в Замостье недалеко от Быдгоща», — заявила радиостанция.

В сообщении говорится, что соответствующие предварительные выводы сделали сотрудники Технического института авиационных войск. Уточняется, что это учреждение проводит экспертизу для прокуратуры.

Также в статье со ссылкой на выводы польских специалистов говорится, что ракета якобы могла пролететь через восточную границу Польши.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава ещё не завершила идентификацию найденной на прошлой неделе ракеты.