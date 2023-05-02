В Польше заявили, что пока не идентифицировали найденную на прошлой неделе ракету

Власти Польши ещё не завершили идентификацию найденной на прошлой неделе ракеты, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Я поручил соответствующие действия службам, прокуратуре через соответствующих министров, и мы ждём окончательных результатов исследований», — цитирует его РИА Новости.

Моравецкий добавил, что власти предадут огласке окончательные результаты работы специалистов.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».

Следов взрыва на месте обнаружения фрагментов ракеты неподалеку от польского города Быдгощ не было обнаружено.