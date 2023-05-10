Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний
Об этом сообщает РИА Новости.
«Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это», — сказал Нехаммер после обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров.
Закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, это поможет снизить потребительские цены в стране.
В декабре бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в беседе с RT о негативном влиянии антироссийских санкций на жизнь европейцев.