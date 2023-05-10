Канцлер Австрии Нехаммер пригрозил повысить налоги на сверхприбыль энергокомпаний

Канцлер Австрии Карл Нехаммер угрожает повысить налоги на сверхприбыль энергетических компаний, если они не снизят цены на энергию.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это», — сказал Нехаммер после обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров.

Закон будет принят в июне, он позволит облагать налогом сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию. По мнению канцлера, это поможет снизить потребительские цены в стране.

В декабре бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в беседе с RT о негативном влиянии антироссийских санкций на жизнь европейцев.