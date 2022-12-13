Экс-канцлер Австрии Штрахе перечислил негативные последствия антироссийских санкций

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в беседе с RT о негативном влиянии антироссийских санкций на жизнь европейцев.

«Мы, как я уже говорил, ощущаем их в виде ценовых взрывов, роста инфляции в различных секторах: газовом, энергетическом, в сфере продовольственного снабжения. Повсюду происходит взрывной рост цен», — сказал он.

По его словам, ситуация развивается таким образом, что возникают опасения, что стремительный рост инфляции может продолжиться до марта следующего года.

«Также вырастет число неплатёжеспособных и количество банкротств. Многие предприятия находятся на грани прекращения производства, и они его прекратят, а это приведёт к резкому росту безработицы и бедности среди населения», — сказал Штрахе.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.