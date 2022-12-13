Узнать больше

Экс-канцлер Австрии Штрахе перечислил негативные последствия антироссийских санкций

Короткая ссылка
Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в беседе с RT о негативном влиянии антироссийских санкций на жизнь европейцев.
Экс-канцлер Австрии Штрахе перечислил негативные последствия антироссийских санкций
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Мы, как я уже говорил, ощущаем их в виде ценовых взрывов, роста инфляции в различных секторах: газовом, энергетическом, в сфере продовольственного снабжения. Повсюду происходит взрывной рост цен», — сказал он.

По его словам, ситуация развивается таким образом, что возникают опасения, что стремительный рост инфляции может продолжиться до марта следующего года.

«Также вырастет число неплатёжеспособных и количество банкротств. Многие предприятия находятся на грани прекращения производства, и они его прекратят, а это приведёт к резкому росту безработицы и бедности среди населения», — сказал Штрахе.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать девятый пакет санкций в отношении России и вернули проект документа на рассмотрение постпредам при ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить