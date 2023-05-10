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Rzeczpospolita: Польша изъяла $1,2 млн со счетов российских посольства и торгпредства

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Сумма средств, изъятых польскими властями со счетов посольства и торгового представительства России, достигает $1,2 млн, пишет газета Rzeczpospolita.
Rzeczpospolita: Польша изъяла $1,2 млн со счетов российских посольства и торгпредства
  • РИА Новости

«Более года назад польская прокуратура заблокировала почти 800 тыс. злотых и более $912 тыс. на банковских счетах российского посольства, а недавно изменила форму обеспечения — она признала их вещественными доказательствами в ходе следствия и перечислила на свой счёт», — говорится в статье.

26 апреля российский посол Сергей Андреев сообщил, что польская прокуратура изъяла деньги со счетов посольства России.

В Кремле заявили, что Польше стоит ждать ответа Москвы.

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