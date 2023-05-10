MWM: Украина не может нанести удар ракетами «Гром-2» по Крыму из-за мощной ПВО России
- РИА Новости
В статье говорится, что украинская «Гром-2» является относительно стандартной баллистической ракетой для XXI века, у которой нет особенностей, присущих таким образцам, как российский «Искандер.
Автор отмечает такие особенности российских ракет, как полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем либо возможность манёвров в полёте.
В материале также указывается, что баллистические ракеты украинского производства уязвимы перед современными российскими системами ПВО, в том числе перед С-400.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 6 мая ВСУ запустили две баллистические ракеты «Гром-2» в сторону Крыма из подконтрольного им города Запорожье.
Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что в небе над российским регионом силы ПВО сбили две украинские баллистические ракеты «Гром-2».