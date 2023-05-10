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MWM: Украина не может нанести удар ракетами «Гром-2» по Крыму из-за мощной ПВО России

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Автор американского журнала Military Watch Magazine пишет, что Украина не может нанести удар баллистическими ракетами «Гром-2» по Крыму из-за мощной системы противовоздушной обороны (ПВО) России. 
MWM: Украина не может нанести удар ракетами «Гром-2» по Крыму из-за мощной ПВО России
  • РИА Новости

В статье говорится, что украинская «Гром-2» является относительно стандартной баллистической ракетой для XXI века, у которой нет особенностей, присущих таким образцам, как российский «Искандер.

Автор отмечает такие особенности российских ракет, как полубаллистические отлогие траектории с низким апогеем либо возможность манёвров в полёте.

В материале также указывается, что баллистические ракеты украинского производства уязвимы перед современными российскими системами ПВО, в том числе перед С-400.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что 6 мая ВСУ запустили две баллистические ракеты «Гром-2» в сторону Крыма из подконтрольного им города Запорожье.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что в небе над российским регионом силы ПВО сбили две украинские баллистические ракеты «Гром-2».

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