Политолог Мезюхо заявил о желании Грузии дистанцироваться от России

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, в котором она выразила недовольство решением России упразднить визовый режим для грузинских граждан. Она назвала это провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.

«Наоборот, она должна понимать суть действий российской стороны. Я думаю, что эти антироссийские заявления связаны, прежде всего, с тем, чтобы как можно дальше дистанцироваться от России. Потому что нынешнее правительство Грузии очень боится, когда его называют пророссийским», — объяснил Мезюхо.

Он также отметил, что своим решением президент России на деле демонстрирует готовность к диалогу с грузинской стороной.

«Во многом это решение также связано с тем, что ранее грузинское направление было популярным для российских туристов и сегодня в этой стране находится немало граждан России. Поэтому, прежде всего, это решение направлено на защиту интересов граждан России», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила недовольство тем, что Россия упразднила визовый режим для грузинских граждан.

Она назвала это решение Москвы провокацией и заявила о неприемлемости таких шагов со стороны российских властей.

Президент России Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полёты в Грузию.