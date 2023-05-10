В Британии родились первые дети с генетическим материалом трёх родителей

В Великобритании сообщили о рождении первых детей от трёх родителей благодаря новому методу искусственного оплодотворения с целью предотвращения наследования неизлечимых заболеваний.

Как пишет The Guardian, «первый ребёнок от трёх человек» в королевстве появился после проведения врачами процедуры ЭКО по революционной технологии.

При этом в британском Управлении по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA) сообщили изданию, что в Британии родились «меньше пяти» таких детей. При этом подробной информации в HFEA не предоставили, сославшись на соблюдение конфиденциальности.

Ранее заведующий лабораторией эпигенетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН доктор биологических наук, профессор Сергей Киселёв заявил, что, помимо генома, каждый организм располагает эпигенетическими механизмами, которые позволяют активировать нужные участки ДНК в ответ на вызовы внешней среды.