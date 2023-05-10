Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Tecnologia e Defesa: Украина направила Бразилии запрос на покупку до 450 БТР Guarani

Короткая ссылка
Киев направил бразильским властям запрос на покупку до 450 бронетранспортёров Guarani для украинских спасателей. Об этом пишет бразильский журнал Tecnologia & Defesa.
Tecnologia e Defesa: Украина направила Бразилии запрос на покупку до 450 БТР Guarani
  • AFP

Отмечается, что украинская сторона запросила приобретение бронетранспортёров в медицинском варианте для ГСЧС Украины.

Запрос передал военный атташе при посольстве Украины в бразильское Минобороны 27 апреля. 

Данные БТР, судя по запросу, предлагается использовать для эвакуации гражданского населения и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости создания похожего на G20 формата для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить