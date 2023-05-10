Tecnologia e Defesa: Украина направила Бразилии запрос на покупку до 450 БТР Guarani

Киев направил бразильским властям запрос на покупку до 450 бронетранспортёров Guarani для украинских спасателей. Об этом пишет бразильский журнал Tecnologia & Defesa.

Отмечается, что украинская сторона запросила приобретение бронетранспортёров в медицинском варианте для ГСЧС Украины.

Запрос передал военный атташе при посольстве Украины в бразильское Минобороны 27 апреля.

Данные БТР, судя по запросу, предлагается использовать для эвакуации гражданского населения и перевозки раненых из зон боевых действий в госпитали.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о необходимости создания похожего на G20 формата для урегулирования конфликта вокруг Украины.