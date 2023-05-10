Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Посол России вызван в МИД Польши по поводу инцидента с самолётом погранстражи

Короткая ссылка
Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолётом погранстражи Польши.
Посол России вызван в МИД Польши по поводу инцидента с самолётом погранстражи
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

7 мая в пограничной страже Польши заявили, что российский истребитель Су-35 перехватил польский самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем.

Как утверждают в Варшаве, инцидент произошёл 5 мая во время операции Frontex, проходившей в районе Чёрного моря под командованием Румынии.

В Минобороны России ранее неоднократно подчёркивали, что полёты российских военных самолётов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить