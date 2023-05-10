Посол России вызван в МИД Польши по поводу инцидента с самолётом погранстражи

Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши, ему вручили ноту по поводу инцидента с самолётом погранстражи Польши.

Об этом сообщил пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

7 мая в пограничной страже Польши заявили, что российский истребитель Су-35 перехватил польский самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем.

Как утверждают в Варшаве, инцидент произошёл 5 мая во время операции Frontex, проходившей в районе Чёрного моря под командованием Румынии.

В Минобороны России ранее неоднократно подчёркивали, что полёты российских военных самолётов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.