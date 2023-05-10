РБК: США и Британия в 2022 году существенно увеличили выдачу «виз талантов» россиянам
- РИА Новости
Об этом пишет РБК со ссылкой на данные американского Госдепартамента и британского МВД.
Отмечается, что в прошлом году США выдали российским гражданам 445 виз типа О-1, называемых «визами талантов». При этом в 2021 году подобных виз было выдано 247.
При этом Британия в 2022 году выдала россиянам 397 виз особого типа Global Talent Visa. В 2021 году британской стороной были выданы 72 подобные визы.
В апреле замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков сообщил, что Россия устроит Соединённым Штатам демарш в связи с отказом в выдаче виз российским журналистам из делегации, которая должна была сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова на Совбезе ООН.