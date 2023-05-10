Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генсек ШОС назвал закономерным процессом расширение состава организации

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал закономерным процессом расширение состава ШОС.
Генсек ШОС назвал закономерным процессом расширение состава организации
  • Legion-Media

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания в Индии Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов объединения.

«Я считаю развитие и расширение ШОС воодушевляющим явлением. Это свидетельствует о том, что основные нормы и ценности, которых ШОС придерживается более 20 лет, получают всё более широкое признание... Расширение ШОС — это не результат, к которому мы сознательно стремимся, а естественный и закономерный процесс», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты получили статус партнёра по диалогу в ШОС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить