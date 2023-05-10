Генсек ШОС назвал закономерным процессом расширение состава организации

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал закономерным процессом расширение состава ШОС.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания в Индии Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов объединения.

«Я считаю развитие и расширение ШОС воодушевляющим явлением. Это свидетельствует о том, что основные нормы и ценности, которых ШОС придерживается более 20 лет, получают всё более широкое признание... Расширение ШОС — это не результат, к которому мы сознательно стремимся, а естественный и закономерный процесс», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Объединённые Арабские Эмираты получили статус партнёра по диалогу в ШОС.