ОАЭ получили статус партнёра по диалогу в ШОС

Объединённые Арабские Эмираты получили статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.

«Объединённые Арабские Эмираты официально получили статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующий меморандум был подписан на полях заседания глав МИД стран — членов организации.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.