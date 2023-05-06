ОАЭ получили статус партнёра по диалогу в ШОС
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Об этом сообщило Информационное агентство ОАЭ.
«Объединённые Арабские Эмираты официально получили статус партнёра по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества», — говорится в заявлении.
Уточняется, что соответствующий меморандум был подписан на полях заседания глав МИД стран — членов организации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что работу по наращиванию использования нацвалют в странах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) уже не остановить.