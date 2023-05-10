Журналист-расследователь портала Grayzone Кит Кларенберг предупредил об исходящей угрозе неонацистского террора в связи с возвращением в европейские страны с Украины наёмников, участвовавших в боевых действиях на стороне Киева.

Как стало известно, в Париже ранее задержали двух недавно вернувшихся с Украины неонацистов за хранение оружия.

В заголовке статьи Кларенберга говорится, что «неонацистская террористическая угроза растёт», в то время как украинские боевики оказываются во французской тюрьме.

Отмечается, что это задержание говорит о надвигающейся проблеме для стран НАТО, спонсирующих конфликт на Украине.

По словам журналиста, сотни неонацистов из Франции и других стран едут участвовать в конфликте на Украине, после чего возвращаются в свои государства, чтобы «вернуть домой ужас украинских полей сражений».