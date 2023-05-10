Журналист Grayzone Кларенберг предупредил об исходящей с Украины угрозе неонацистского террора
- AP
Как стало известно, в Париже ранее задержали двух недавно вернувшихся с Украины неонацистов за хранение оружия.
В заголовке статьи Кларенберга говорится, что «неонацистская террористическая угроза растёт», в то время как украинские боевики оказываются во французской тюрьме.
Отмечается, что это задержание говорит о надвигающейся проблеме для стран НАТО, спонсирующих конфликт на Украине.
По словам журналиста, сотни неонацистов из Франции и других стран едут участвовать в конфликте на Украине, после чего возвращаются в свои государства, чтобы «вернуть домой ужас украинских полей сражений».