Parisien: во Франции задержаны двое ультраправых, вернувшихся с Украины с оружием

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Во Франции после возвращения с Украины задержаны два человека, связанные с движением ультраправых. У них обнаружили автоматы с оптическими прицелами, сообщает французская газета Le Parisien.

Как утверждает издание, задержанных приговорили к 15 месяцам лишения свободы, девять из которых — условно.

«Подозреваемые известны госслужбам и, в частности, Главному управлению внутренней безопасности», — пишут авторы.

Один из задержанных — ультраправый активист, которого уже подозревали в желании уехать на Украину. По имеющимся данным, он был уволен из армии после того, как журналисты «разоблачили его неонацистские взгляды». Его товарищ также «связан с крайне правым движением», говорится в статье.

В начале апреля стало известно, что французский наёмник погиб в ходе боёв на Украине.

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