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Блинкен заявил, что Госдеп использует ИИ для выявления «российской дезинформации»

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Госдеп США использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) при сборе российского информационного контента с целью выявления дезинформации.

По словам Блинкена, речь идёт о специальном «агрегаторе онлайн-контента по Украине», который поддерживается технологиями искусственного интеллекта. 

Этот агрегатор собирает российский контент, поддающийся проверке, добавил он.

«Чтобы затем делиться этим с партнёрами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли высказал мнение, что искусственный интеллект (ИИ) является самой мощной из всех новейших технологий в ведении войны.

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