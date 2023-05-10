Блинкен заявил, что Госдеп использует ИИ для выявления «российской дезинформации»
По словам Блинкена, речь идёт о специальном «агрегаторе онлайн-контента по Украине», который поддерживается технологиями искусственного интеллекта.
Этот агрегатор собирает российский контент, поддающийся проверке, добавил он.
«Чтобы затем делиться этим с партнёрами по всему миру для продвижения независимых медиа и цифровой грамотности», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли высказал мнение, что искусственный интеллект (ИИ) является самой мощной из всех новейших технологий в ведении войны.