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Глава Генштаба США Милли назвал ИИ самой мощной технологией в ведении войны

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Председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли высказал мнение, что искусственный интеллект (ИИ) является самой мощной из всех новейших технологий в ведении войны.

«В листе технологий, которые приходят к нам так быстро, возможно наиболее мощной из всех… является искусственный интеллект», — приводит его слова РИА Новости.

Одним из преимуществ внедрения ИИ является возможность принимать решения быстрее и более точно, чем противник, отметил Милли.

В апреле стало известно, что двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом.

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