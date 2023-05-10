Глава Генштаба США Милли назвал ИИ самой мощной технологией в ведении войны
«В листе технологий, которые приходят к нам так быстро, возможно наиболее мощной из всех… является искусственный интеллект», — приводит его слова РИА Новости.
Одним из преимуществ внедрения ИИ является возможность принимать решения быстрее и более точно, чем противник, отметил Милли.
В апреле стало известно, что двухпартийная группа конгрессменов США внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом.