В конгрессе США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие

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Двухпартийная группа конгрессменов Соединённых Штатов внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в проекте документа, опубликованном одним из его соавторов — демократом от штата Калифорния Тедом Лью.

По его словам, несмотря на то, что все пытаются совладать с темпами, с которыми развивается ИИ, его будущее и роль в обществе «остаются неясными».

«ИИ никогда не сможет заменить человеческое суждение, когда речь заходит о применении ядерного оружия», — отметил Лью.

Как сообщил 11 апреля телеканал Fox News, пользователь поставил чат-боту ChaosGPT задачу «уничтожить человечество», после чего приложение исследовало ядерное оружие.

Уточняется, что ChaosGPT привлекал для помощи других ботов с искусственным интеллектом.

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