В конгрессе США призвали исключить возможность для ИИ применять ядерное оружие

Двухпартийная группа конгрессменов Соединённых Штатов внесла на рассмотрение законопроект, призванный не допустить возможность применения ядерного оружия автономным искусственным интеллектом.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в проекте документа, опубликованном одним из его соавторов — демократом от штата Калифорния Тедом Лью.

По его словам, несмотря на то, что все пытаются совладать с темпами, с которыми развивается ИИ, его будущее и роль в обществе «остаются неясными».

«ИИ никогда не сможет заменить человеческое суждение, когда речь заходит о применении ядерного оружия», — отметил Лью.

Как сообщил 11 апреля телеканал Fox News, пользователь поставил чат-боту ChaosGPT задачу «уничтожить человечество», после чего приложение исследовало ядерное оружие.

Уточняется, что ChaosGPT привлекал для помощи других ботов с искусственным интеллектом.