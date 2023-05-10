Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность
Об этом он написал в Telegram.
7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию.
После этого представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что Сирия не заслуживает возобновления членства в ЛАГ.
«Заявление США, что Сирия «не заслуживает» такого возвращения, не способно изменить новой реальности», — подчеркнул Пушков.
Политик добавил, что Вашингтон проиграл схватку за Сирию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приветствует возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ.