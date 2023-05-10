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Сенатор Пушков: США проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность

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Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что Соединённые Штаты проиграли схватку за Сирию и не могут изменить новую реальность.

Об этом он написал в Telegram.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию.

После этого представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что Сирия не заслуживает возобновления членства в ЛАГ.

«Заявление США, что Сирия «не заслуживает» такого возвращения, не способно изменить новой реальности», — подчеркнул Пушков.

Политик добавил, что Вашингтон проиграл схватку за Сирию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приветствует возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ.

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