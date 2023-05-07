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МИД: Россия приветствует возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приветствует возобновление участия Сирии в деятельности Лиги арабских государств (ЛАГ).
МИД: Россия приветствует возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ
  • AP

«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Российская сторона полагает, добавила она, что возобновление деятельности Сирии в рамках лиги приведёт к оздоровлению атмосферы в Ближневосточном регионе.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию.

Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что президент Сирии Башар Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.

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