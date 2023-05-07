МИД: Россия приветствует возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ
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«В Москве приветствуют данный долгожданный шаг, который стал логичным результатом набравшего динамику процесса возвращения Сирии в «арабскую семью», — говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Российская сторона полагает, добавила она, что возобновление деятельности Сирии в рамках лиги приведёт к оздоровлению атмосферы в Ближневосточном регионе.
7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию.
Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что президент Сирии Башар Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.