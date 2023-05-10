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Посол Антонов: уверен, что США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что Соединённые Штаты однажды откажутся от враждебной политики, которую они проводят в отношении России.

Об этом Антонов сказал на торжественном приёме в российском посольстве по случаю празднования Дня Победы.

«Убеждён, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики», — цитирует посла РИА Новости.

Антонов добавил, что власти США также однажды осознают важность построения основанных на взаимоуважении отношений с Россией.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала призвал Соединённые Штаты образумиться по отношению к России.

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