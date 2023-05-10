Посол Антонов: уверен, что США однажды откажутся от враждебной политики в отношении России
Об этом Антонов сказал на торжественном приёме в российском посольстве по случаю празднования Дня Победы.
«Убеждён, что настанет время, когда в Вашингтоне откажутся от враждебной политики», — цитирует посла РИА Новости.
Антонов добавил, что власти США также однажды осознают важность построения основанных на взаимоуважении отношений с Россией.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков в эфире Первого канала призвал Соединённые Штаты образумиться по отношению к России.