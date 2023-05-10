Reuters: ЕС может ужесточить правила в сфере кибербезопасности для компаний из США
По данным агентства, речь, прежде всего, идёт о таких компаниях, как Amazon, Google и Microsoft.
Согласно инициативе, данные компании смогут получить сертификат кибербезопасности Европейского союза только совместно с компанией, которая базируется в ЕС.
Ранее стало известно, что ЕК внесла предложение по закону ЕС о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, который должен поспособствовать консолидации усилий стран Евросоюза в защите от угроз в киберпространстве.