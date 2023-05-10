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Reuters: ЕС может ужесточить правила в сфере кибербезопасности для компаний из США

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Европейский союз намерен ужесточить правила в сфере кибербезопасности для ряда американских компаний и поставщиков облачных сервисов, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, речь, прежде всего, идёт о таких компаниях, как Amazon, Google и Microsoft.

Согласно инициативе, данные компании смогут получить сертификат кибербезопасности Европейского союза только совместно с компанией, которая базируется в ЕС.

Ранее стало известно, что ЕК внесла предложение по закону ЕС о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, который должен поспособствовать консолидации усилий стран Евросоюза в защите от угроз в киберпространстве.

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