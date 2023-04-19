Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности для защиты от угроз
«Закон о сотрудничестве в области кибербезопасности укрепит солидарность на уровне Евросоюза для повышения выявления, готовности и реагирования на масштабные инциденты в киберпространстве через создание Европейского щита кибербезопасности и комплексного механизма кибербезопасности», — говорится в заявлении Еврокомиссии.
Отмечается, что Европейский щит кибербезопасности будет представлять из себя общеевропейскую инфраструктуру, которая будет состоять из национальных и трансграничных центров обеспечения безопасности в киберпространстве.
Ожидается, что данная инфраструктура заработает на уровне союза в 2024 году.
Ранее сообщалось, что ЕК представила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по всем странам Евросоюза.