Еврокомиссия предложила создать европейский щит кибербезопасности для защиты от угроз

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Европейская комиссия внесла предложение по Закону ЕС о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, который должен поспособствовать консолидации усилий стран Евросоюза в защите от угроз в киберпространстве.

«Закон о сотрудничестве в области кибербезопасности укрепит солидарность на уровне Евросоюза для повышения выявления, готовности и реагирования на масштабные инциденты в киберпространстве через создание Европейского щита кибербезопасности и комплексного механизма кибербезопасности», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что Европейский щит кибербезопасности будет представлять из себя общеевропейскую инфраструктуру, которая будет состоять из национальных и трансграничных центров обеспечения безопасности в киберпространстве.

Ожидается, что данная инфраструктура заработает на уровне союза в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ЕК представила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по всем странам Евросоюза.

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