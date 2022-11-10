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ЕК предложила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок в ЕС

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Еврокомиссия представила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок по всем странам Евросоюза.
ЕК предложила новую стратегию кибербезопасности и план упрощения военных перевозок в ЕС
  • РИА Новости

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции в Брюсселе замглавы ЕК Маргрете Вестагер.

«Сегодня мы представляем новую политику ЕС в области киберзащиты», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, ЕК представила план действий по военной мобильности для решения проблемы ухудшения условий безопасности и повышения способности ЕС защищать своих граждан и инфраструктуру.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на форуме по кибербезопасности призвал страны альянса нарастить сотрудничество в киберпространстве и увеличить объём инвестиций.

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