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В МИД Саудовской Аравии сообщили о возобновлении работы посольства в Сирии

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Власти Саудовской Аравии решили возобновить работу посольства в Сирии ввиду нормализации отношений Дамаска с арабскими странами.

Об этом сообщил МИД королевства.

«Саудовская Аравия решила возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии», — говорится в сообщении в Twitter.

7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию.

Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что президент Сирии Башар Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.

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