В МИД Саудовской Аравии сообщили о возобновлении работы посольства в Сирии
Об этом сообщил МИД королевства.
«Саудовская Аравия решила возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии», — говорится в сообщении в Twitter.
7 мая главы министерств иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) одобрили возвращение Сирии в организацию.
Позднее генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что президент Сирии Башар Асад может принять участие в очередном саммите ЛАГ в мае.