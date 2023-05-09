Политолог Харрис: НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры безопасности Европы

НАТО и Россия исключат Украину из новой архитектуры европейской безопасности.

Об этом пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

Харрис отметил, что «Европу ждёт мрачное будущее».

«Разделение континента на два вооружённых лагеря — Россия и Белоруссия с одной стороны, Североатлантический альянс — с другой... Но даже эта спящая версия системы безопасности, похоже, исключает Украину», — заявил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от партийных разногласий.