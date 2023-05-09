Столтенберг выразил уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США

США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от партийных разногласий, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Я абсолютно уверен, что сильная двухпартийная поддержка со стороны США Украины сохранится, и не в последнюю очередь потому, что это отвечает интересам безопасности Соединённых Штатов», — сказал Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Он отметил, что поддержка Украины хороша для США, особенно на фоне вызовов безопасности со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд.