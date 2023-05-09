Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Столтенберг выразил уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США

Короткая ссылка
США продолжат поддерживать Украину вне зависимости от партийных разногласий, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг выразил уверенность в сохранении поддержки Украины со стороны США
  • РИА Новости

«Я абсолютно уверен, что сильная двухпартийная поддержка со стороны США Украины сохранится, и не в последнюю очередь потому, что это отвечает интересам безопасности Соединённых Штатов», — сказал Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Он отметил, что поддержка Украины хороша для США, особенно на фоне вызовов безопасности со стороны Китая.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на $1,2 млрд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить