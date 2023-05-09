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Блинкен заявил, что США и Британия выступают за немедленное продление зерновой сделки

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Вашингтон и Лондон выступают за немедленное продление зерновой сделки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.
Блинкен заявил, что США и Британия выступают за немедленное продление зерновой сделки
  • РИА Новости

«Мы также говорили о срочной необходимости продления и расширения «Черноморской зерновой инициативы», — приводит его слова ТАСС. 

Блинкен заявил, что в последнее время фиксируется «сокращение поступления продовольствия на мировые рынки и людям в Африке, на Ближнем Востоке и по всему миру».

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что шансы на продление зерновой сделки, срок действия которой истекает 18 мая, есть.

По его словам, для этого предпринимаются все необходимые усилия.

6 мая Вершинин заявил, что российская сторона не удовлетворена прогрессом по ситуации с экспортом российской сельхозпродукции в рамках зерновой сделки под эгидой ООН.

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