Генсек НАТО заявил, что Европа не может себя защищать без альянса
- РИА Новости
«Мы приветствуем усилия Европейского союза по обороне. Чего нам нужно избегать, это дублирования и конкуренции, частично из-за того, что ЕС не может защищать Европу», — заявил Столтенберг в интервью газете The Washington Post.
Он уточнил, что 80% расходов на оборону НАТО исходит от союзников не в ЕС.
22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединённых Штатов Америки. Тренировки призваны увеличить поражающую способность НАТО.
По данным Пентагона, учения нацелены на демонстрацию способности ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».