Генсек НАТО заявил, что Европа не может себя защищать без альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО.

«Мы приветствуем усилия Европейского союза по обороне. Чего нам нужно избегать, это дублирования и конкуренции, частично из-за того, что ЕС не может защищать Европу», — заявил Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Он уточнил, что 80% расходов на оборону НАТО исходит от союзников не в ЕС.

22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединённых Штатов Америки. Тренировки призваны увеличить поражающую способность НАТО.

По данным Пентагона, учения нацелены на демонстрацию способности ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».