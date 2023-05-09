Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Генсек НАТО заявил, что Европа не может себя защищать без альянса

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что Евросоюз не может защищать Европу без НАТО.
Генсек НАТО заявил, что Европа не может себя защищать без альянса
  • РИА Новости

«Мы приветствуем усилия Европейского союза по обороне. Чего нам нужно избегать, это дублирования и конкуренции, частично из-за того, что ЕС не может защищать Европу», — заявил Столтенберг в интервью газете The Washington Post.

Он уточнил, что 80% расходов на оборону НАТО исходит от союзников не в ЕС.

22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединённых Штатов Америки. Тренировки призваны увеличить поражающую способность НАТО.

По данным Пентагона, учения нацелены на демонстрацию способности ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить